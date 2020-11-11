Нижний Новгород
    -
    16:00
    11.11.20
    Стадион Нижний Новгород
    Чертаново
      ОЛИМП-ПЕРВЕНСТВО ФНЛ • Тур 21
      КалендарьТаблица
      Перед матчем

      Нижний Новгород - Чертаново

      Футбол, ОЛИМП-ПЕРВЕНСТВО ФНЛ. Следите за матчем Нижний Новгород – Чертаново на Eurosport.ru! 11 ноября 2020 года в 16:00 прозвучит стартовый свисток, а мы расскажем вам про самые важные моменты игры.
      Кто из тренеров окажется круче, Роберт Евдокимов или Denis Pervushin? Узнайте из онлайн-трансляции Eurosport.ru.

      Вкладка «Статистика» расскажет вам, в какой форме подошли к матчу Нижний Новгород и Чертаново и как они играли друг с другом раньше. Футбол – непредсказуемая игра, поэтому оставляйте свои прогнозы в комментариях.
      Сегодня встречаются Нижний Новгород и Чертаново, а у нас есть их подробные профайлы. Ну и вообще про Футбол у нас много чего есть: новости, календари, результаты и таблицы.

          
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