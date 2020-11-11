СКА-Хабаровск
Завершено
0
3
-
2
0
11:30
11.11.20
Стадион имени Ленина
Нефтехимик
ОЛИМП-ПЕРВЕНСТВО ФНЛ • Тур 21
КалендарьТаблица
  • 2-ой тайм
  • СКА-Хабаровск
  • Нефтехимик
  • Артемчук
    90'
  • Гаджимурадов
    87'
  • Гаджимурадов
    58'
  • Базелюк
    50'
  • 1-ый тайм
  • СКА-Хабаровск
  • Нефтехимик
  • Юшин
    37'
Перед матчем

СКА-Хабаровск - Нефтехимик

Футбол, ОЛИМП-ПЕРВЕНСТВО ФНЛ. Следите за матчем СКА-Хабаровск – Нефтехимик на Eurosport.ru! 11 ноября 2020 года в 11:30 прозвучит стартовый свисток, а мы расскажем вам про самые важные моменты игры.
Кто из тренеров окажется круче, Сергей Юран или Юрий Уткульбаев? Узнайте из онлайн-трансляции Eurosport.ru.

Вкладка «Статистика» расскажет вам, в какой форме подошли к матчу СКА-Хабаровск и Нефтехимик и как они играли друг с другом раньше. Футбол – непредсказуемая игра, поэтому оставляйте свои прогнозы в комментариях.
Сегодня встречаются СКА-Хабаровск и Нефтехимик, а у нас есть их подробные профайлы. Ну и вообще про Футбол у нас много чего есть: новости, календари, результаты и таблицы.

    
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