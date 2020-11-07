Текстильщик
    -
    17:00
    07.11.20
    Tekstilshchik
    Краснодар-2
      ОЛИМП-ПЕРВЕНСТВО ФНЛ • Тур 20
      КалендарьТаблица
      Перед матчем

      Текстильщик - Краснодар-2

      Футбол, ОЛИМП-ПЕРВЕНСТВО ФНЛ. Следите за матчем Текстильщик – Краснодар-2 на Eurosport.ru! 7 ноября 2020 года в 17:00 прозвучит стартовый свисток, а мы расскажем вам про самые важные моменты игры.
      Кто из тренеров окажется круче, Сергей Павлов или Артем Куликов? Узнайте из онлайн-трансляции Eurosport.ru.

      Вкладка «Статистика» расскажет вам, в какой форме подошли к матчу Текстильщик и Краснодар-2 и как они играли друг с другом раньше. Футбол – непредсказуемая игра, поэтому оставляйте свои прогнозы в комментариях.
      Сегодня встречаются Текстильщик и Краснодар-2, а у нас есть их подробные профайлы. Ну и вообще про Футбол у нас много чего есть: новости, календари, результаты и таблицы.

          
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