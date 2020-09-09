Спартак-2
    -
    16:00
    09.09.20
    Стадион академии Спартак
    Балтика
      ОЛИМП-ПЕРВЕНСТВО ФНЛ • Тур 8
      КалендарьТаблица
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      Онлайн
      Спартак-2 - Балтика
      ОЛИМП-ПЕРВЕНСТВО ФНЛ - 9 сентября 2020

      Футбол, ОЛИМП-ПЕРВЕНСТВО ФНЛ. Следите за матчем Спартак-2 – Балтика на Eurosport.ru! 9 сентября 2020 года в 16:00 прозвучит стартовый свисток, а мы расскажем вам про самые важные моменты игры.
      Кто из тренеров окажется круче, Роман Пилипчук или Евгений Калешин? Узнайте из онлайн-трансляции Eurosport.ru.

      Вкладка «Статистика» расскажет вам, в какой форме подошли к матчу Спартак-2 и Балтика и как они играли друг с другом раньше. Футбол – непредсказуемая игра, поэтому оставляйте свои прогнозы в комментариях.
      Сегодня встречаются Спартак-2 и Балтика, а у нас есть их подробные профайлы. Ну и вообще про Футбол у нас много чего есть: новости, календари, результаты и таблицы.

          
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