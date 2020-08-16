Томь
    -
    13:00
    16.08.20
    Труд
    Иртыш
      ОЛИМП-ПЕРВЕНСТВО ФНЛ • Тур 4
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      Онлайн
      Томь - Иртыш
      ОЛИМП-ПЕРВЕНСТВО ФНЛ - 16 августа 2020

      Футбол, ОЛИМП-ПЕРВЕНСТВО ФНЛ. Следите за матчем Томь – Иртыш на Eurosport.ru! 16 августа 2020 года в 13:00 прозвучит стартовый свисток, а мы расскажем вам про самые важные моменты игры.
      Кто из тренеров окажется круче, Василий Баскаков или Vladimir Arays? Узнайте из онлайн-трансляции Eurosport.ru.

      Вкладка «Статистика» расскажет вам, в какой форме подошли к матчу Томь и Иртыш и как они играли друг с другом раньше. Футбол – непредсказуемая игра, поэтому оставляйте свои прогнозы в комментариях.
      Сегодня встречаются Томь и Иртыш, а у нас есть их подробные профайлы. Ну и вообще про Футбол у нас много чего есть: новости, календари, результаты и таблицы.

          
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