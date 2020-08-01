Иртыш
    -
    16:00
    01.08.20
    Енисей
      Олимп-Первенства ФНЛ • Тур 1
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      Онлайн
      Иртыш - Енисей
      Олимп-Первенства ФНЛ - 1 августа 2020

      Футбол, Олимп-Первенства ФНЛ. Следите за матчем Иртыш – Енисей на Eurosport.ru! 1 августа 2020 года в 16:00 прозвучит стартовый свисток, а мы расскажем вам про самые важные моменты игры.
      Кто из тренеров окажется круче, Vladimir Arays или Александр Тарханов? Узнайте из онлайн-трансляции Eurosport.ru.

      Вкладка «Статистика» расскажет вам, в какой форме подошли к матчу Иртыш и Енисей и как они играли друг с другом раньше. Футбол – непредсказуемая игра, поэтому оставляйте свои прогнозы в комментариях.
      Сегодня встречаются Иртыш и Енисей, а у нас есть их подробные профайлы. Ну и вообще про Футбол у нас много чего есть: новости, календари, результаты и таблицы.

          
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