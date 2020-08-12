Иртыш
    -
    16:30
    12.08.20
    Чертаново
      ОЛИМП-ПЕРВЕНСТВО ФНЛ • Тур 3
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      Онлайн
      Иртыш - Чертаново
      ОЛИМП-ПЕРВЕНСТВО ФНЛ - 12 августа 2020

      Футбол, ОЛИМП-ПЕРВЕНСТВО ФНЛ. Следите за матчем Иртыш – Чертаново на Eurosport.ru! 12 августа 2020 года в 16:30 прозвучит стартовый свисток, а мы расскажем вам про самые важные моменты игры.
      Кто из тренеров окажется круче, Vladimir Arays или Denis Pervushin? Узнайте из онлайн-трансляции Eurosport.ru.

      Вкладка «Статистика» расскажет вам, в какой форме подошли к матчу Иртыш и Чертаново и как они играли друг с другом раньше. Футбол – непредсказуемая игра, поэтому оставляйте свои прогнозы в комментариях.
      Сегодня встречаются Иртыш и Чертаново, а у нас есть их подробные профайлы. Ну и вообще про Футбол у нас много чего есть: новости, календари, результаты и таблицы.

          
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