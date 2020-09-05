Факел
    -
    17:00
    05.09.20
    Центральный стадион
    Оренбург
      ОЛИМП-ПЕРВЕНСТВО ФНЛ • Тур 7
      КалендарьТаблица
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      Онлайн
      Факел - Оренбург
      ОЛИМП-ПЕРВЕНСТВО ФНЛ - 5 сентября 2020

      Футбол, ОЛИМП-ПЕРВЕНСТВО ФНЛ. Следите за матчем Факел – Оренбург на Eurosport.ru! 5 сентября 2020 года в 17:00 прозвучит стартовый свисток, а мы расскажем вам про самые важные моменты игры.
      Кто из тренеров окажется круче, Владимир Бесчастных или Марцел Личка? Узнайте из онлайн-трансляции Eurosport.ru.

      Вкладка «Статистика» расскажет вам, в какой форме подошли к матчу Факел и Оренбург и как они играли друг с другом раньше. Футбол – непредсказуемая игра, поэтому оставляйте свои прогнозы в комментариях.
      Сегодня встречаются Факел и Оренбург, а у нас есть их подробные профайлы. Ну и вообще про Футбол у нас много чего есть: новости, календари, результаты и таблицы.

          
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