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СКА-Хабаровск - Шинник

ОЛИМП-ПЕРВЕНСТВО ФНЛ - 30 августа 2020

Футбол, ОЛИМП-ПЕРВЕНСТВО ФНЛ. Следите за матчем СКА-Хабаровск – Шинник на Eurosport.ru! 30 августа 2020 года в 08:00 прозвучит стартовый свисток, а мы расскажем вам про самые важные моменты игры.

Кто из тренеров окажется круче, Алексей Поддубский или Александр Побегалов? Узнайте из онлайн-трансляции Eurosport.ru.



Вкладка «Статистика» расскажет вам, в какой форме подошли к матчу СКА-Хабаровск и Шинник и как они играли друг с другом раньше. Футбол – непредсказуемая игра, поэтому оставляйте свои прогнозы в комментариях.

Сегодня встречаются СКА-Хабаровск и Шинник, а у нас есть их подробные профайлы. Ну и вообще про Футбол у нас много чего есть: новости, календари, результаты и таблицы.

