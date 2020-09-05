Чертаново
    -
    15:00
    05.09.20
    Sports town Luzhniki
    Текстильщик
      ОЛИМП-ПЕРВЕНСТВО ФНЛ • Тур 7
      КалендарьТаблица
      Перед матчем

      Онлайн
      Чертаново - Текстильщик
      ОЛИМП-ПЕРВЕНСТВО ФНЛ - 5 сентября 2020

      Футбол, ОЛИМП-ПЕРВЕНСТВО ФНЛ. Следите за матчем Чертаново – Текстильщик на Eurosport.ru! 5 сентября 2020 года в 15:00 прозвучит стартовый свисток, а мы расскажем вам про самые важные моменты игры.
      Кто из тренеров окажется круче, Andrey Dmitriev или Сергей Павлов? Узнайте из онлайн-трансляции Eurosport.ru.

      Вкладка «Статистика» расскажет вам, в какой форме подошли к матчу Чертаново и Текстильщик и как они играли друг с другом раньше. Футбол – непредсказуемая игра, поэтому оставляйте свои прогнозы в комментариях.
      Сегодня встречаются Чертаново и Текстильщик, а у нас есть их подробные профайлы. Ну и вообще про Футбол у нас много чего есть: новости, календари, результаты и таблицы.

          
      30
      Главное 
       
       Удалить

      Комментариев нет