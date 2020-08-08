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Текстильщик - СКА-Хабаровск

ОЛИМП-ПЕРВЕНСТВО ФНЛ - 8 августа 2020

Футбол, ОЛИМП-ПЕРВЕНСТВО ФНЛ. Следите за матчем Текстильщик – СКА-Хабаровск на Eurosport.ru! 8 августа 2020 года в 17:00 прозвучит стартовый свисток, а мы расскажем вам про самые важные моменты игры.

Кто из тренеров окажется круче, Сергей Павлов или Алексей Поддубский? Узнайте из онлайн-трансляции Eurosport.ru.



Вкладка «Статистика» расскажет вам, в какой форме подошли к матчу Текстильщик и СКА-Хабаровск и как они играли друг с другом раньше. Футбол – непредсказуемая игра, поэтому оставляйте свои прогнозы в комментариях.

Сегодня встречаются Текстильщик и СКА-Хабаровск, а у нас есть их подробные профайлы. Ну и вообще про Футбол у нас много чего есть: новости, календари, результаты и таблицы.

