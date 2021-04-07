Акрон
Завершено
1
1
-
1
1
15:00
07.04.21
Kristall Stadium
Иртыш
ОЛИМП-ПЕРВЕНСТВО ФНЛ • Тур 35
КалендарьТаблица
  • 2-ой тайм
  • Акрон
  • Иртыш
  • Литвин
    64'
  • Стеклов
    56'
  • Литвин (А)
    50'
  • 1-ый тайм
  • Акрон
  • Иртыш
  • Газданов
    45'
Перед матчем

Акрон - Иртыш

Футбол, ОЛИМП-ПЕРВЕНСТВО ФНЛ. Следите за матчем Акрон – Иртыш на Eurosport.ru! 7 апреля 2021 года в 15:00 прозвучит стартовый свисток, а мы расскажем вам про самые важные моменты игры.
Кто из тренеров окажется круче, Vladimir Japalau или Евгений Харлачев? Узнайте из онлайн-трансляции Eurosport.ru.

Вкладка «Статистика» расскажет вам, в какой форме подошли к матчу Акрон и Иртыш и как они играли друг с другом раньше. Футбол – непредсказуемая игра, поэтому оставляйте свои прогнозы в комментариях.
Сегодня встречаются Акрон и Иртыш, а у нас есть их подробные профайлы. Ну и вообще про Футбол у нас много чего есть: новости, календари, результаты и таблицы.

    
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