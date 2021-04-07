Динамо Брянск
    Завершено
    0
    0
    -
    1
    0
    18:00
    07.04.21
    Dinamo Stadium
    Торпедо
    ОЛИМП-ПЕРВЕНСТВО ФНЛ • Тур 35
    КалендарьТаблица
    • 2-ой тайм
    • Динамо Брянск
    • Торпедо
    • Самсонов (P)
      61'
    Перед матчем

    Динамо Брянск - Торпедо

    Футбол, ОЛИМП-ПЕРВЕНСТВО ФНЛ. Следите за матчем Динамо Брянск – Торпедо на Eurosport.ru! 7 апреля 2021 года в 18:00 прозвучит стартовый свисток, а мы расскажем вам про самые важные моменты игры.
    Кто из тренеров окажется круче, Евгений Перевертайло или Александр Бородюк? Узнайте из онлайн-трансляции Eurosport.ru.

    Вкладка «Статистика» расскажет вам, в какой форме подошли к матчу Динамо Брянск и Торпедо и как они играли друг с другом раньше. Футбол – непредсказуемая игра, поэтому оставляйте свои прогнозы в комментариях.
    Сегодня встречаются Динамо Брянск и Торпедо, а у нас есть их подробные профайлы. Ну и вообще про Футбол у нас много чего есть: новости, календари, результаты и таблицы.

        
    30
    Главное 
     
     Удалить

    Комментариев нет