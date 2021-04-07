Нефтехимик - Шинник

Футбол, ОЛИМП-ПЕРВЕНСТВО ФНЛ. Следите за матчем Нефтехимик – Шинник на Eurosport.ru! 7 апреля 2021 года в 18:00 прозвучит стартовый свисток, а мы расскажем вам про самые важные моменты игры.

Кто из тренеров окажется круче, Кирилл Новиков или Юрий Газзаев? Узнайте из онлайн-трансляции Eurosport.ru.



Вкладка «Статистика» расскажет вам, в какой форме подошли к матчу Нефтехимик и Шинник и как они играли друг с другом раньше. Футбол – непредсказуемая игра, поэтому оставляйте свои прогнозы в комментариях.

Сегодня встречаются Нефтехимик и Шинник, а у нас есть их подробные профайлы. Ну и вообще про Футбол у нас много чего есть: новости, календари, результаты и таблицы.

