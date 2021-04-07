Оренбург
Завершено
0
3
-
0
0
16:00
07.04.21
Газовик
Чайка
    ОЛИМП-ПЕРВЕНСТВО ФНЛ • Тур 35
    КалендарьТаблица
    • 2-ой тайм
    • Оренбург
    • Чайка
    • Прудников
      90'
    • Прудников
      90'
    • Палиенко
      74'
    Перед матчем

    Оренбург - Чайка

    Футбол, ОЛИМП-ПЕРВЕНСТВО ФНЛ. Следите за матчем Оренбург – Чайка на Eurosport.ru! 7 апреля 2021 года в 16:00 прозвучит стартовый свисток, а мы расскажем вам про самые важные моменты игры.
    Кто из тренеров окажется круче, Марцел Личка или Сергей Ташуев? Узнайте из онлайн-трансляции Eurosport.ru.

    Вкладка «Статистика» расскажет вам, в какой форме подошли к матчу Оренбург и Чайка и как они играли друг с другом раньше. Футбол – непредсказуемая игра, поэтому оставляйте свои прогнозы в комментариях.
    Сегодня встречаются Оренбург и Чайка, а у нас есть их подробные профайлы. Ну и вообще про Футбол у нас много чего есть: новости, календари, результаты и таблицы.

        
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