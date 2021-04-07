Енисей
Завершено
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2
-
0
1
14:30
07.04.21
Центральный стадион
СКА-Хабаровск
    ОЛИМП-ПЕРВЕНСТВО ФНЛ • Тур 35
    КалендарьТаблица
    • 2-ой тайм
    • Енисей
    • СКА-Хабаровск
    • Зотов
      90'
    • 1-ый тайм
    • Енисей
    • СКА-Хабаровск
    • Мартусевич
      44'
    • Ломакин
      28'
    Перед матчем

    Енисей - СКА-Хабаровск

    Футбол, ОЛИМП-ПЕРВЕНСТВО ФНЛ. Следите за матчем Енисей – СКА-Хабаровск на Eurosport.ru! 7 апреля 2021 года в 14:30 прозвучит стартовый свисток, а мы расскажем вам про самые важные моменты игры.
    Кто из тренеров окажется круче, Aleksandr Alferov или Сергей Юран? Узнайте из онлайн-трансляции Eurosport.ru.

    Вкладка «Статистика» расскажет вам, в какой форме подошли к матчу Енисей и СКА-Хабаровск и как они играли друг с другом раньше. Футбол – непредсказуемая игра, поэтому оставляйте свои прогнозы в комментариях.
    Сегодня встречаются Енисей и СКА-Хабаровск, а у нас есть их подробные профайлы. Ну и вообще про Футбол у нас много чего есть: новости, календари, результаты и таблицы.

        
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