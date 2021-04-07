Томь
Завершено
0
1
-
1
0
14:30
07.04.21
Труд
Краснодар-2
ОЛИМП-ПЕРВЕНСТВО ФНЛ • Тур 35
КалендарьТаблица
  • 2-ой тайм
  • Томь
  • Краснодар-2
  • Симонян
    89'
  • 1-ый тайм
  • Томь
  • Краснодар-2
  • Халназаров
    25'
Перед матчем

Томь - Краснодар-2

Футбол, ОЛИМП-ПЕРВЕНСТВО ФНЛ. Следите за матчем Томь – Краснодар-2 на Eurosport.ru! 7 апреля 2021 года в 14:30 прозвучит стартовый свисток, а мы расскажем вам про самые важные моменты игры.
Кто из тренеров окажется круче, Viktor Sebelev или Артем Куликов? Узнайте из онлайн-трансляции Eurosport.ru.

Вкладка «Статистика» расскажет вам, в какой форме подошли к матчу Томь и Краснодар-2 и как они играли друг с другом раньше. Футбол – непредсказуемая игра, поэтому оставляйте свои прогнозы в комментариях.
Сегодня встречаются Томь и Краснодар-2, а у нас есть их подробные профайлы. Ну и вообще про Футбол у нас много чего есть: новости, календари, результаты и таблицы.

    
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