Томь - Велес

Футбол, ОЛИМП-ПЕРВЕНСТВО ФНЛ. Следите за матчем Томь – Велес на Eurosport.ru! 17 апреля 2021 года в 12:00 прозвучит стартовый свисток, а мы расскажем вам про самые важные моменты игры.





Вкладка «Статистика» расскажет вам, в какой форме подошли к матчу Томь и Велес и как они играли друг с другом раньше. Футбол – непредсказуемая игра, поэтому оставляйте свои прогнозы в комментариях.

Сегодня встречаются Томь и Велес, а у нас есть их подробные профайлы. Ну и вообще про Футбол у нас много чего есть: новости, календари, результаты и таблицы.

