Чертаново
Завершено
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1
-
2
0
19:00
07.04.21
Sports town Luzhniki
Балтика
ОЛИМП-ПЕРВЕНСТВО ФНЛ • Тур 35
КалендарьТаблица
  • 2-ой тайм
  • Чертаново
  • Балтика
  • Соколов
    88'
  • Родригес
    84'
  • Сулейманов
    60'
  • 1-ый тайм
  • Чертаново
  • Балтика
  • Юрганов
    40'
Перед матчем

Чертаново - Балтика

Футбол, ОЛИМП-ПЕРВЕНСТВО ФНЛ. Следите за матчем Чертаново – Балтика на Eurosport.ru! 7 апреля 2021 года в 19:00 прозвучит стартовый свисток, а мы расскажем вам про самые важные моменты игры.
Кто из тренеров окажется круче, Denis Pervushin или Евгений Калешин? Узнайте из онлайн-трансляции Eurosport.ru.

Вкладка «Статистика» расскажет вам, в какой форме подошли к матчу Чертаново и Балтика и как они играли друг с другом раньше. Футбол – непредсказуемая игра, поэтому оставляйте свои прогнозы в комментариях.
Сегодня встречаются Чертаново и Балтика, а у нас есть их подробные профайлы. Ну и вообще про Футбол у нас много чего есть: новости, календари, результаты и таблицы.

    
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