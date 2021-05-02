СКА-Хабаровск
Завершено
0
1
-
0
0
8:00
02.05.21
Стадион имени Ленина
Динамо Брянск
    ОЛИМП-ПЕРВЕНСТВО ФНЛ • Тур 40
    КалендарьТаблица
    • 2-ой тайм
    • СКА-Хабаровск
    • Динамо Брянск
    • Мартусевич
      82'
    Перед матчем

    СКА-Хабаровск - Динамо Брянск

    Футбол, ОЛИМП-ПЕРВЕНСТВО ФНЛ. Следите за матчем СКА-Хабаровск – Динамо Брянск на Eurosport.ru! 2 мая 2021 года в 08:00 прозвучит стартовый свисток, а мы расскажем вам про самые важные моменты игры.
    Кто из тренеров окажется круче, Сергей Юран или Евгений Перевертайло? Узнайте из онлайн-трансляции Eurosport.ru.

    Вкладка «Статистика» расскажет вам, в какой форме подошли к матчу СКА-Хабаровск и Динамо Брянск и как они играли друг с другом раньше. Футбол – непредсказуемая игра, поэтому оставляйте свои прогнозы в комментариях.
    Сегодня встречаются СКА-Хабаровск и Динамо Брянск, а у нас есть их подробные профайлы. Ну и вообще про Футбол у нас много чего есть: новости, календари, результаты и таблицы.

        
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