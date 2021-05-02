Балтика
    -
    20:00
    02.05.21
    Калининград Арена
    Алания
      ОЛИМП-ПЕРВЕНСТВО ФНЛ • Тур 40
      КалендарьТаблица
      Перед матчем

      Балтика - Алания

      Футбол, ОЛИМП-ПЕРВЕНСТВО ФНЛ. Следите за матчем Балтика – Алания на Eurosport.ru! 2 мая 2021 года в 20:00 прозвучит стартовый свисток, а мы расскажем вам про самые важные моменты игры.
      Кто из тренеров окажется круче, Евгений Калешин или Спартак Гогниев? Узнайте из онлайн-трансляции Eurosport.ru.

      Вкладка «Статистика» расскажет вам, в какой форме подошли к матчу Балтика и Алания и как они играли друг с другом раньше. Футбол – непредсказуемая игра, поэтому оставляйте свои прогнозы в комментариях.
      Сегодня встречаются Балтика и Алания, а у нас есть их подробные профайлы. Ну и вообще про Футбол у нас много чего есть: новости, календари, результаты и таблицы.

          
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