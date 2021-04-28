Томь
    -
    14:30
    28.04.21
    Труд
    Чайка
      ОЛИМП-ПЕРВЕНСТВО ФНЛ • Тур 39
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      Томь - Чайка

      Футбол, ОЛИМП-ПЕРВЕНСТВО ФНЛ. Следите за матчем Томь – Чайка на Eurosport.ru! 28 апреля 2021 года в 14:30 прозвучит стартовый свисток, а мы расскажем вам про самые важные моменты игры.
      Кто из тренеров окажется круче, Viktor Sebelev или Сергей Ташуев? Узнайте из онлайн-трансляции Eurosport.ru.

      Вкладка «Статистика» расскажет вам, в какой форме подошли к матчу Томь и Чайка и как они играли друг с другом раньше. Футбол – непредсказуемая игра, поэтому оставляйте свои прогнозы в комментариях.
      Сегодня встречаются Томь и Чайка, а у нас есть их подробные профайлы. Ну и вообще про Футбол у нас много чего есть: новости, календари, результаты и таблицы.

          
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