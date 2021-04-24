СКА-Хабаровск
    -
    8:00
    24.04.21
    Стадион имени Ленина
    Томь
      ОЛИМП-ПЕРВЕНСТВО ФНЛ • Тур 38
      КалендарьТаблица
      Перед матчем

      СКА-Хабаровск - Томь

      Футбол, ОЛИМП-ПЕРВЕНСТВО ФНЛ. Следите за матчем СКА-Хабаровск – Томь на Eurosport.ru! 24 апреля 2021 года в 08:00 прозвучит стартовый свисток, а мы расскажем вам про самые важные моменты игры.
      Кто из тренеров окажется круче, Сергей Юран или Viktor Sebelev? Узнайте из онлайн-трансляции Eurosport.ru.

      Вкладка «Статистика» расскажет вам, в какой форме подошли к матчу СКА-Хабаровск и Томь и как они играли друг с другом раньше. Футбол – непредсказуемая игра, поэтому оставляйте свои прогнозы в комментариях.
      Сегодня встречаются СКА-Хабаровск и Томь, а у нас есть их подробные профайлы. Ну и вообще про Футбол у нас много чего есть: новости, календари, результаты и таблицы.

          
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