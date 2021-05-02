Краснодар-2 - Текстильщик

Футбол, ОЛИМП-ПЕРВЕНСТВО ФНЛ. Следите за матчем Краснодар-2 – Текстильщик на Eurosport.ru! 2 мая 2021 года в 16:00 прозвучит стартовый свисток, а мы расскажем вам про самые важные моменты игры.

Кто из тренеров окажется круче, Артем Куликов или Сергей Павлов? Узнайте из онлайн-трансляции Eurosport.ru.



Вкладка «Статистика» расскажет вам, в какой форме подошли к матчу Краснодар-2 и Текстильщик и как они играли друг с другом раньше. Футбол – непредсказуемая игра, поэтому оставляйте свои прогнозы в комментариях.

Сегодня встречаются Краснодар-2 и Текстильщик, а у нас есть их подробные профайлы. Ну и вообще про Футбол у нас много чего есть: новости, календари, результаты и таблицы.

