Нижний Новгород - Енисей

Футбол, ОЛИМП-ПЕРВЕНСТВО ФНЛ. Следите за матчем Нижний Новгород – Енисей на Eurosport.ru! 28 апреля 2021 года в 19:00 прозвучит стартовый свисток, а мы расскажем вам про самые важные моменты игры.

Кто из тренеров окажется круче, Роберт Евдокимов или Aleksandr Alferov? Узнайте из онлайн-трансляции Eurosport.ru.



Вкладка «Статистика» расскажет вам, в какой форме подошли к матчу Нижний Новгород и Енисей и как они играли друг с другом раньше. Футбол – непредсказуемая игра, поэтому оставляйте свои прогнозы в комментариях.

Сегодня встречаются Нижний Новгород и Енисей, а у нас есть их подробные профайлы. Ну и вообще про Футбол у нас много чего есть: новости, календари, результаты и таблицы.

