Иртыш
2-ой тайм
1
-
0
14:00
05.12.20
Red Star Stadium
Динамо Брянск
    ОЛИМП-ПЕРВЕНСТВО ФНЛ • Тур 26
    КалендарьТаблица
    • 1-ый тайм
    • Иртыш
    • Динамо Брянск
    • Sychevoy
      15'
    Перед матчем

    Иртыш - Динамо Брянск

    Футбол, ОЛИМП-ПЕРВЕНСТВО ФНЛ. Следите за матчем Иртыш – Динамо Брянск на Eurosport.ru! 5 декабря 2020 года в 14:00 прозвучит стартовый свисток, а мы расскажем вам про самые важные моменты игры.
    Кто из тренеров окажется круче, Евгений Харлачев или Александр Горбачев? Узнайте из онлайн-трансляции Eurosport.ru.

    Вкладка «Статистика» расскажет вам, в какой форме подошли к матчу Иртыш и Динамо Брянск и как они играли друг с другом раньше. Футбол – непредсказуемая игра, поэтому оставляйте свои прогнозы в комментариях.
    Сегодня встречаются Иртыш и Динамо Брянск, а у нас есть их подробные профайлы. Ну и вообще про Футбол у нас много чего есть: новости, календари, результаты и таблицы.

        
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