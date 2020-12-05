Нефтехимик
Завершено
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13:30
05.12.20
Нефтехимик
Томь
    ОЛИМП-ПЕРВЕНСТВО ФНЛ • Тур 26
    КалендарьТаблица
    • 1-ый тайм
    • Нефтехимик
    • Томь
    • Уридия
      36'
    • Лапшов (А)
      34'
    Перед матчем

    Нефтехимик - Томь

    Футбол, ОЛИМП-ПЕРВЕНСТВО ФНЛ. Следите за матчем Нефтехимик – Томь на Eurosport.ru! 5 декабря 2020 года в 13:30 прозвучит стартовый свисток, а мы расскажем вам про самые важные моменты игры.
    Кто из тренеров окажется круче, Юрий Уткульбаев или Viktor Sebelev? Узнайте из онлайн-трансляции Eurosport.ru.

    Вкладка «Статистика» расскажет вам, в какой форме подошли к матчу Нефтехимик и Томь и как они играли друг с другом раньше. Футбол – непредсказуемая игра, поэтому оставляйте свои прогнозы в комментариях.
    Сегодня встречаются Нефтехимик и Томь, а у нас есть их подробные профайлы. Ну и вообще про Футбол у нас много чего есть: новости, календари, результаты и таблицы.

        
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