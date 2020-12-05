Крылья Советов
2-ой тайм
4
-
0
14:00
05.12.20
Самара Арена
Енисей
    ОЛИМП-ПЕРВЕНСТВО ФНЛ • Тур 26
    КалендарьТаблица
    • 2-ой тайм
    • Крылья Советов
    • Енисей
    • Цыпченко
      77'
    • 1-ый тайм
    • Крылья Советов
    • Енисей
    • Сергеев
      34'
    • Сергеев
      13'
    • Сергеев
      6'
    Перед матчем

    Крылья Советов - Енисей

    Футбол, ОЛИМП-ПЕРВЕНСТВО ФНЛ. Следите за матчем Крылья Советов – Енисей на Eurosport.ru! 5 декабря 2020 года в 14:00 прозвучит стартовый свисток, а мы расскажем вам про самые важные моменты игры.
    Кто из тренеров окажется круче, Игорь Осинькин или Aleksandr Alferov? Узнайте из онлайн-трансляции Eurosport.ru.

    Вкладка «Статистика» расскажет вам, в какой форме подошли к матчу Крылья Советов и Енисей и как они играли друг с другом раньше. Футбол – непредсказуемая игра, поэтому оставляйте свои прогнозы в комментариях.
    Сегодня встречаются Крылья Советов и Енисей, а у нас есть их подробные профайлы. Ну и вообще про Футбол у нас много чего есть: новости, календари, результаты и таблицы.

        
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