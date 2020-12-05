Волгарь
    2-ой тайм
    0
    -
    2
    14:00
    05.12.20
    Центральный
    Оренбург
    ОЛИМП-ПЕРВЕНСТВО ФНЛ • Тур 26
    КалендарьТаблица
    • 2-ой тайм
    • Волгарь
    • Оренбург
    • Ткачук
      79'
    • 1-ый тайм
    • Волгарь
    • Оренбург
    • Сиваков
      44'
    Перед матчем

    Волгарь - Оренбург

    Футбол, ОЛИМП-ПЕРВЕНСТВО ФНЛ. Следите за матчем Волгарь – Оренбург на Eurosport.ru! 5 декабря 2020 года в 14:00 прозвучит стартовый свисток, а мы расскажем вам про самые важные моменты игры.
    Кто из тренеров окажется круче, Vitali Panov или Марцел Личка? Узнайте из онлайн-трансляции Eurosport.ru.

    Вкладка «Статистика» расскажет вам, в какой форме подошли к матчу Волгарь и Оренбург и как они играли друг с другом раньше. Футбол – непредсказуемая игра, поэтому оставляйте свои прогнозы в комментариях.
    Сегодня встречаются Волгарь и Оренбург, а у нас есть их подробные профайлы. Ну и вообще про Футбол у нас много чего есть: новости, календари, результаты и таблицы.

        
    30
    Главное 
     
     Удалить

    Комментариев нет