Шинник
2-ой тайм
2
-
3
14:00
05.12.20
Шинник
СКА-Хабаровск
ОЛИМП-ПЕРВЕНСТВО ФНЛ • Тур 26
КалендарьТаблица
  • 2-ой тайм
  • Шинник
  • СКА-Хабаровск
  • Барков
    74'
  • Тананеев
    57'
  • 1-ый тайм
  • Шинник
  • СКА-Хабаровск
  • Базелюк (P)
    33'
  • Квеквескири
    18'
  • Самодин
    10'
Перед матчем

Шинник - СКА-Хабаровск

Футбол, ОЛИМП-ПЕРВЕНСТВО ФНЛ. Следите за матчем Шинник – СКА-Хабаровск на Eurosport.ru! 5 декабря 2020 года в 14:00 прозвучит стартовый свисток, а мы расскажем вам про самые важные моменты игры.
Кто из тренеров окажется круче, Юрий Газзаев или Сергей Юран? Узнайте из онлайн-трансляции Eurosport.ru.

Вкладка «Статистика» расскажет вам, в какой форме подошли к матчу Шинник и СКА-Хабаровск и как они играли друг с другом раньше. Футбол – непредсказуемая игра, поэтому оставляйте свои прогнозы в комментариях.
Сегодня встречаются Шинник и СКА-Хабаровск, а у нас есть их подробные профайлы. Ну и вообще про Футбол у нас много чего есть: новости, календари, результаты и таблицы.

    
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