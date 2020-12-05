Акрон
    1-ый тайм
    0
    -
    0
    15:00
    05.12.20
    Kristall Stadium
    Балтика
      ОЛИМП-ПЕРВЕНСТВО ФНЛ • Тур 26
      КалендарьТаблица
      Перед матчем

      Акрон - Балтика

      Футбол, ОЛИМП-ПЕРВЕНСТВО ФНЛ. Следите за матчем Акрон – Балтика на Eurosport.ru! 5 декабря 2020 года в 15:00 прозвучит стартовый свисток, а мы расскажем вам про самые важные моменты игры.
      Кто из тренеров окажется круче, Igor Picusceac или Евгений Калешин? Узнайте из онлайн-трансляции Eurosport.ru.

      Вкладка «Статистика» расскажет вам, в какой форме подошли к матчу Акрон и Балтика и как они играли друг с другом раньше. Футбол – непредсказуемая игра, поэтому оставляйте свои прогнозы в комментариях.
      Сегодня встречаются Акрон и Балтика, а у нас есть их подробные профайлы. Ну и вообще про Футбол у нас много чего есть: новости, календари, результаты и таблицы.

          
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