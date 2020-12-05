Краснодар-2
Завершено
0
7
-
0
1
13:00
05.12.20
FC Krasnodar Academy Stadium
Спартак-2
    ОЛИМП-ПЕРВЕНСТВО ФНЛ • Тур 26
    КалендарьТаблица
    • 2-ой тайм
    • Краснодар-2
    • Спартак-2
    • Сперцян
      81'
    • Сабуа
      76'
    • Сабуа
      60'
    • 1-ый тайм
    • Краснодар-2
    • Спартак-2
    • Мартынов
      37'
    • Сперцян
      29'
    • Сперцян
      20'
    • Петрунин
      18'
    • Кутовой
      8'
    Перед матчем

    Краснодар-2 - Спартак-2

    Футбол, ОЛИМП-ПЕРВЕНСТВО ФНЛ. Следите за матчем Краснодар-2 – Спартак-2 на Eurosport.ru! 5 декабря 2020 года в 13:00 прозвучит стартовый свисток, а мы расскажем вам про самые важные моменты игры.
    Кто из тренеров окажется круче, Артем Куликов или Роман Пилипчук? Узнайте из онлайн-трансляции Eurosport.ru.

    Вкладка «Статистика» расскажет вам, в какой форме подошли к матчу Краснодар-2 и Спартак-2 и как они играли друг с другом раньше. Футбол – непредсказуемая игра, поэтому оставляйте свои прогнозы в комментариях.
    Сегодня встречаются Краснодар-2 и Спартак-2, а у нас есть их подробные профайлы. Ну и вообще про Футбол у нас много чего есть: новости, календари, результаты и таблицы.

        
    30
    Главное 
     
     Удалить

    Комментариев нет