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- 2-ой тайм
- Сперцян81'
- Сабуа76'
- Сабуа60'
- 1-ый тайм
- Мартынов37'
- Сперцян29'
- Сперцян20'
- Петрунин18'
- Кутовой8'
Перед матчем
Краснодар-2 - Спартак-2
Футбол, ОЛИМП-ПЕРВЕНСТВО ФНЛ. Следите за матчем Краснодар-2 – Спартак-2 на Eurosport.ru! 5 декабря 2020 года в 13:00 прозвучит стартовый свисток, а мы расскажем вам про самые важные моменты игры.
Кто из тренеров окажется круче, Артем Куликов или Роман Пилипчук? Узнайте из онлайн-трансляции Eurosport.ru.
Вкладка «Статистика» расскажет вам, в какой форме подошли к матчу Краснодар-2 и Спартак-2 и как они играли друг с другом раньше. Футбол – непредсказуемая игра, поэтому оставляйте свои прогнозы в комментариях.
Сегодня встречаются Краснодар-2 и Спартак-2, а у нас есть их подробные профайлы. Ну и вообще про Футбол у нас много чего есть: новости, календари, результаты и таблицы.
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