Иртыш
    Завершено
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    0
    14:00
    15.11.20
    Red Star Stadium
    Нижний Новгород
    ОЛИМП-ПЕРВЕНСТВО ФНЛ • Тур 22
    КалендарьТаблица
    • 2-ой тайм
    • Иртыш
    • Нижний Новгород
    • Сапета
      74'
    Перед матчем

    Иртыш - Нижний Новгород

    Футбол, ОЛИМП-ПЕРВЕНСТВО ФНЛ. Следите за матчем Иртыш – Нижний Новгород на Eurosport.ru! 15 ноября 2020 года в 14:00 прозвучит стартовый свисток, а мы расскажем вам про самые важные моменты игры.
    Кто из тренеров окажется круче, Евгений Харлачев или Роберт Евдокимов? Узнайте из онлайн-трансляции Eurosport.ru.

    Вкладка «Статистика» расскажет вам, в какой форме подошли к матчу Иртыш и Нижний Новгород и как они играли друг с другом раньше. Футбол – непредсказуемая игра, поэтому оставляйте свои прогнозы в комментариях.
    Сегодня встречаются Иртыш и Нижний Новгород, а у нас есть их подробные профайлы. Ну и вообще про Футбол у нас много чего есть: новости, календари, результаты и таблицы.

        
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