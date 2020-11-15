Нефтехимик
Завершено
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-
2
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15:00
15.11.20
Нефтехимик
Оренбург
ОЛИМП-ПЕРВЕНСТВО ФНЛ • Тур 22
КалендарьТаблица
  • 2-ой тайм
  • Нефтехимик
  • Оренбург
  • Прудников
    87'
  • Прудников
    81'
  • Уридия
    59'
Перед матчем

Нефтехимик - Оренбург

Футбол, ОЛИМП-ПЕРВЕНСТВО ФНЛ. Следите за матчем Нефтехимик – Оренбург на Eurosport.ru! 15 ноября 2020 года в 15:00 прозвучит стартовый свисток, а мы расскажем вам про самые важные моменты игры.
Кто из тренеров окажется круче, Юрий Уткульбаев или Марцел Личка? Узнайте из онлайн-трансляции Eurosport.ru.

Вкладка «Статистика» расскажет вам, в какой форме подошли к матчу Нефтехимик и Оренбург и как они играли друг с другом раньше. Футбол – непредсказуемая игра, поэтому оставляйте свои прогнозы в комментариях.
Сегодня встречаются Нефтехимик и Оренбург, а у нас есть их подробные профайлы. Ну и вообще про Футбол у нас много чего есть: новости, календари, результаты и таблицы.

    
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