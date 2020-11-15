Алания
Завершено
0
1
-
1
0
15:00
15.11.20
Республиканский стадион Спартак
Чайка
ОЛИМП-ПЕРВЕНСТВО ФНЛ • Тур 22
КалендарьТаблица
  • 2-ой тайм
  • Алания
  • Чайка
  • Умаев
    75'
  • 1-ый тайм
  • Алания
  • Чайка
  • Khabalov
    16'
Перед матчем

Алания - Чайка

Футбол, ОЛИМП-ПЕРВЕНСТВО ФНЛ. Следите за матчем Алания – Чайка на Eurosport.ru! 15 ноября 2020 года в 15:00 прозвучит стартовый свисток, а мы расскажем вам про самые важные моменты игры.
Кто из тренеров окажется круче, Спартак Гогниев или Магомед Адиев? Узнайте из онлайн-трансляции Eurosport.ru.

Вкладка «Статистика» расскажет вам, в какой форме подошли к матчу Алания и Чайка и как они играли друг с другом раньше. Футбол – непредсказуемая игра, поэтому оставляйте свои прогнозы в комментариях.
Сегодня встречаются Алания и Чайка, а у нас есть их подробные профайлы. Ну и вообще про Футбол у нас много чего есть: новости, календари, результаты и таблицы.

    
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