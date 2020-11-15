Волгарь
    Завершено
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    15:00
    15.11.20
    Центральный
    Балтика
      ОЛИМП-ПЕРВЕНСТВО ФНЛ • Тур 22
      КалендарьТаблица
      • 2-ой тайм
      • Волгарь
      • Балтика
      • Тишкин
        90'
      Перед матчем

      Волгарь - Балтика

      Футбол, ОЛИМП-ПЕРВЕНСТВО ФНЛ. Следите за матчем Волгарь – Балтика на Eurosport.ru! 15 ноября 2020 года в 15:00 прозвучит стартовый свисток, а мы расскажем вам про самые важные моменты игры.
      Кто из тренеров окажется круче, Vitali Panov или Евгений Калешин? Узнайте из онлайн-трансляции Eurosport.ru.

      Вкладка «Статистика» расскажет вам, в какой форме подошли к матчу Волгарь и Балтика и как они играли друг с другом раньше. Футбол – непредсказуемая игра, поэтому оставляйте свои прогнозы в комментариях.
      Сегодня встречаются Волгарь и Балтика, а у нас есть их подробные профайлы. Ну и вообще про Футбол у нас много чего есть: новости, календари, результаты и таблицы.

          
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