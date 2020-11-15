Факел
Завершено
0
6
-
2
0
17:00
15.11.20
Центральный стадион
Краснодар-2
ОЛИМП-ПЕРВЕНСТВО ФНЛ • Тур 22
КалендарьТаблица
  • 2-ой тайм
  • Факел
  • Краснодар-2
  • Дмитриев
    90'
  • Литвинов
    87'
  • Петрусев
    80'
  • Nikitin
    62'
  • Максимов
    53'
  • 1-ый тайм
  • Факел
  • Краснодар-2
  • Максимов
    37'
  • Кутовой
    33'
  • Пейчинович
    23'
Перед матчем

Факел - Краснодар-2

Футбол, ОЛИМП-ПЕРВЕНСТВО ФНЛ. Следите за матчем Факел – Краснодар-2 на Eurosport.ru! 15 ноября 2020 года в 17:00 прозвучит стартовый свисток, а мы расскажем вам про самые важные моменты игры.
Кто из тренеров окажется круче, Олег Василенко или Артем Куликов? Узнайте из онлайн-трансляции Eurosport.ru.

Вкладка «Статистика» расскажет вам, в какой форме подошли к матчу Факел и Краснодар-2 и как они играли друг с другом раньше. Футбол – непредсказуемая игра, поэтому оставляйте свои прогнозы в комментариях.
Сегодня встречаются Факел и Краснодар-2, а у нас есть их подробные профайлы. Ну и вообще про Футбол у нас много чего есть: новости, календари, результаты и таблицы.

    
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