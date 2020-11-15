Шинник
Завершено
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1
-
3
0
14:00
15.11.20
Шинник
Акрон
ОЛИМП-ПЕРВЕНСТВО ФНЛ • Тур 22
КалендарьТаблица
  • 2-ой тайм
  • Шинник
  • Акрон
  • Жестоков
    66'
  • 1-ый тайм
  • Шинник
  • Акрон
  • Газданов
    45'
  • Самодин
    30'
  • Квеквескири
    6'
Перед матчем

Шинник - Акрон

Футбол, ОЛИМП-ПЕРВЕНСТВО ФНЛ. Следите за матчем Шинник – Акрон на Eurosport.ru! 15 ноября 2020 года в 14:00 прозвучит стартовый свисток, а мы расскажем вам про самые важные моменты игры.
Кто из тренеров окажется круче, Aleksei Kazalov или Igor Picusceac? Узнайте из онлайн-трансляции Eurosport.ru.

Вкладка «Статистика» расскажет вам, в какой форме подошли к матчу Шинник и Акрон и как они играли друг с другом раньше. Футбол – непредсказуемая игра, поэтому оставляйте свои прогнозы в комментариях.
Сегодня встречаются Шинник и Акрон, а у нас есть их подробные профайлы. Ну и вообще про Футбол у нас много чего есть: новости, календари, результаты и таблицы.

    
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