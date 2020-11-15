Торпедо
Завершено
0
1
-
0
0
17:00
15.11.20
Sports town Luzhniki
Спартак-2
    ОЛИМП-ПЕРВЕНСТВО ФНЛ • Тур 22
    КалендарьТаблица
    • 1-ый тайм
    • Торпедо
    • Спартак-2
    • Рязанцев
      33'
    Перед матчем

    Торпедо - Спартак-2

    Футбол, ОЛИМП-ПЕРВЕНСТВО ФНЛ. Следите за матчем Торпедо – Спартак-2 на Eurosport.ru! 15 ноября 2020 года в 17:00 прозвучит стартовый свисток, а мы расскажем вам про самые важные моменты игры.
    Кто из тренеров окажется круче, Сергей Игнашевич или Роман Пилипчук? Узнайте из онлайн-трансляции Eurosport.ru.

    Вкладка «Статистика» расскажет вам, в какой форме подошли к матчу Торпедо и Спартак-2 и как они играли друг с другом раньше. Футбол – непредсказуемая игра, поэтому оставляйте свои прогнозы в комментариях.
    Сегодня встречаются Торпедо и Спартак-2, а у нас есть их подробные профайлы. Ну и вообще про Футбол у нас много чего есть: новости, календари, результаты и таблицы.

        
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