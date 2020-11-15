Томь
Завершено
1
1
-
2
0
11:00
15.11.20
Труд
Чертаново
ОЛИМП-ПЕРВЕНСТВО ФНЛ • Тур 22
КалендарьТаблица
  • 2-ой тайм
  • Томь
  • Чертаново
  • Molteninov (P)
    78'
  • Вавилин
    50'
  • 1-ый тайм
  • Томь
  • Чертаново
  • Завезён
    26'
  • Андреев
    20'
Перед матчем

Томь - Чертаново

Футбол, ОЛИМП-ПЕРВЕНСТВО ФНЛ. Следите за матчем Томь – Чертаново на Eurosport.ru! 15 ноября 2020 года в 11:00 прозвучит стартовый свисток, а мы расскажем вам про самые важные моменты игры.
Кто из тренеров окажется круче, Viktor Sebelev или Denis Pervushin? Узнайте из онлайн-трансляции Eurosport.ru.

Вкладка «Статистика» расскажет вам, в какой форме подошли к матчу Томь и Чертаново и как они играли друг с другом раньше. Футбол – непредсказуемая игра, поэтому оставляйте свои прогнозы в комментариях.
Сегодня встречаются Томь и Чертаново, а у нас есть их подробные профайлы. Ну и вообще про Футбол у нас много чего есть: новости, календари, результаты и таблицы.

    
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