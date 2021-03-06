Волгарь
    -
    14:00
    06.03.21
    Центральный
    Нижний Новгород
      ОЛИМП-ПЕРВЕНСТВО ФНЛ • Тур 28
      КалендарьТаблица
      Перед матчем

      Волгарь - Нижний Новгород

      Футбол, ОЛИМП-ПЕРВЕНСТВО ФНЛ. Следите за матчем Волгарь – Нижний Новгород на Eurosport.ru! 6 марта 2021 года в 14:00 прозвучит стартовый свисток, а мы расскажем вам про самые важные моменты игры.
      Кто из тренеров окажется круче, Vitali Panov или Роберт Евдокимов? Узнайте из онлайн-трансляции Eurosport.ru.

      Вкладка «Статистика» расскажет вам, в какой форме подошли к матчу Волгарь и Нижний Новгород и как они играли друг с другом раньше. Футбол – непредсказуемая игра, поэтому оставляйте свои прогнозы в комментариях.
      Сегодня встречаются Волгарь и Нижний Новгород, а у нас есть их подробные профайлы. Ну и вообще про Футбол у нас много чего есть: новости, календари, результаты и таблицы.

          
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