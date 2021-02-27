Торпедо - СКА-Хабаровск

Футбол, ОЛИМП-ПЕРВЕНСТВО ФНЛ. Следите за матчем Торпедо – СКА-Хабаровск на Eurosport.ru! 27 февраля 2021 года в 16:00 прозвучит стартовый свисток, а мы расскажем вам про самые важные моменты игры.

Кто из тренеров окажется круче, Сергей Игнашевич или Сергей Юран? Узнайте из онлайн-трансляции Eurosport.ru.



Вкладка «Статистика» расскажет вам, в какой форме подошли к матчу Торпедо и СКА-Хабаровск и как они играли друг с другом раньше. Футбол – непредсказуемая игра, поэтому оставляйте свои прогнозы в комментариях.

Сегодня встречаются Торпедо и СКА-Хабаровск, а у нас есть их подробные профайлы. Ну и вообще про Футбол у нас много чего есть: новости, календари, результаты и таблицы.

