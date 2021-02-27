Торпедо
    -
    16:00
    27.02.21
    Лужники
    СКА-Хабаровск
      ОЛИМП-ПЕРВЕНСТВО ФНЛ • Тур 27
      КалендарьТаблица
      Перед матчем

      Торпедо - СКА-Хабаровск

      Футбол, ОЛИМП-ПЕРВЕНСТВО ФНЛ. Следите за матчем Торпедо – СКА-Хабаровск на Eurosport.ru! 27 февраля 2021 года в 16:00 прозвучит стартовый свисток, а мы расскажем вам про самые важные моменты игры.
      Кто из тренеров окажется круче, Сергей Игнашевич или Сергей Юран? Узнайте из онлайн-трансляции Eurosport.ru.

      Вкладка «Статистика» расскажет вам, в какой форме подошли к матчу Торпедо и СКА-Хабаровск и как они играли друг с другом раньше. Футбол – непредсказуемая игра, поэтому оставляйте свои прогнозы в комментариях.
      Сегодня встречаются Торпедо и СКА-Хабаровск, а у нас есть их подробные профайлы. Ну и вообще про Футбол у нас много чего есть: новости, календари, результаты и таблицы.

          
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