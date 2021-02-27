Иртыш
    -
    14:00
    27.02.21
    Red Star Stadium
    Нефтехимик
      ОЛИМП-ПЕРВЕНСТВО ФНЛ • Тур 27
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      Перед матчем

      Иртыш - Нефтехимик

      Футбол, ОЛИМП-ПЕРВЕНСТВО ФНЛ. Следите за матчем Иртыш – Нефтехимик на Eurosport.ru! 27 февраля 2021 года в 14:00 прозвучит стартовый свисток, а мы расскажем вам про самые важные моменты игры.


      Вкладка «Статистика» расскажет вам, в какой форме подошли к матчу Иртыш и Нефтехимик и как они играли друг с другом раньше. Футбол – непредсказуемая игра, поэтому оставляйте свои прогнозы в комментариях.
      Сегодня встречаются Иртыш и Нефтехимик, а у нас есть их подробные профайлы. Ну и вообще про Футбол у нас много чего есть: новости, календари, результаты и таблицы.

          
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