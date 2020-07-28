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«Крылья» назначили нового тренера после отставки Талалаева

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Андрей Талалаев

Фото: Instagram

Автор:Eurosport
29 минут назад

Самарцы схантили конкурента по ФНЛ.

«Крылья Советов» объявили о назначении нового главного тренера – Игоря Осинькина из «Чертаново».

За несколько туров до конца чемпионата России самарцы пригласили Андрея Талалаева, но специалист не спас клуб от вылета – зато сам остался в высшей лиге и получил работу в «Ахмате». На его место «Крылья» назначили Игоря Осинькина – с 2016 года коуч возглавлял «Чертаново» и в прошедшем сезоне ФНЛ занял третье место.

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  • «Крылья» завершили сезон на 15-м месте в Тинькофф РПЛ.
  • Вместе с Осинькиным в клуб приходит и его штаб.

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