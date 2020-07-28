Андрей Талалаев
Фото: Instagram
Самарцы схантили конкурента по ФНЛ.
«Крылья Советов» объявили о назначении нового главного тренера – Игоря Осинькина из «Чертаново».
За несколько туров до конца чемпионата России самарцы пригласили Андрея Талалаева, но специалист не спас клуб от вылета – зато сам остался в высшей лиге и получил работу в «Ахмате». На его место «Крылья» назначили Игоря Осинькина – с 2016 года коуч возглавлял «Чертаново» и в прошедшем сезоне ФНЛ занял третье место.
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- «Крылья» завершили сезон на 15-м месте в Тинькофф РПЛ.
- Вместе с Осинькиным в клуб приходит и его штаб.
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