«Факел» спасается от четвертого подряд чудо-спасения, «Крылья» с «Оренбургом» – в фаворитах.

Между двумя сезонами Премьер-лиги прошло буквально 2,5 недели – вот «Зенит» выиграл Кубок и буквально сразу пускается в баттл с «Локомотивом» за Суперкубок.

Лучшая лига мира ФНЛ на то и лучшая, что никуда не спешит. Из-за коронавирусной инфекции первый русский дивизион остановил выступления в середине марта и запустил новый сезон лишь спустя 4,5 месяца.

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Когда начнется ФНЛ?

Первый тур Футбольной национальной лиги стартует 1 августа девятью матчами. Официальный пуск дадут «Нижний Новгород» и «Томь», 11-я и девятая команда по итогам прошлого сезона. Свисток арбитра прозвучит на нижегородском стадионе в 14:00 по московскому времени.

В 15:00 начнут встречу «Чертаново» и «Спартак-2». В 16:00 стартуют «Иртыш» и «Енисей», в 17:00 – «Динамо-Брянск» с «Оренбургом» и «Текстильщик» с «Велесом», в 18:00 – «Нефтихимик» с «Чайкой», «Волгарь» с «Краснодаром-2» и «Факел» с «Акроном», а в 19:00 в бой бросятся «Алания» и «СКА-Хабаровск».

Какой формат и регламент у нового сезона ФНЛ?

Из-за коронавирусной инфекции лучшая лига мира стала еще больше и круче – вместо 20 клубов из 18 городов, тусивших в прошлом сезоне, турнир разросся до 22 команд из 19 локаций. Да, ФНЛ лишилась четырех фирм из нижней половины таблицы – «Армавир», «Авангард» и «Луч» снялись сами, а в «Мордовии» не нашли 400 тысяч рублей на лицензирование. Зато лига приняла аж восемь новых участников – шестерых из ПФЛ и две выпавшие из РПЛ.

Важное уточнение – великий воронежский «Факел» в прошлом сезоне третий раз подряд оказался в зоне вылета, но сохранил место в первом дивизионе. Потому что ФНЛ – добрая лига и не выгоняет оступившиеся команды.

Кто фаворит ФНЛ-2020/21?

Эксперты букмекерских контор считают, что в русском пердиве не задержатся клубы, вылетевшие из Премьер-лиги в прошлом розыгрыше. Главным претендентом на возвращение в элиту аналитики называют «Крылья Советов» – коэффициент на скорый камбэк «Самары» составил 1,85.

Вторую путевку, по мнению букмекеров, получит «Оренбург». Экс-«Газовик», который обвиняли с связях с «Зенитом», схватил кэф 4,00. При этом на то, что клуб из столицы пуховых платков не выйдет в Премьер-лигу, дают еще меньшие показатели – всего 1,20, вероятность такого исхода составляет 83,3%.

Еще один кандидат на повышение в классе – «Балтика». Тренер калининградцев Евгений Калешин впечатлил гиков нестандартным для русской провинции взглядом на футбольную тактику, сходил на пару тематических подкастов и, видимо, подбросил «Кёнигсберг» в топы претендентов. На то, что самый западный клуб России окажется в высшей лиге, дают коэффициент 10,00.

В группе преследователей этих трех фаворитов бегут «Енисей», «СКА-Хабаровск» и «Нижний Новгород». Эксперты оценили их шансы одинаковым коэффициентом 15,00.

Кто аутсайдер ФНЛ-2020/21?

«Спартак-2» Фото: From Official Website

Пока самые скромные кэфы на победу в лучшей лиге мира – у «Динамо-Брянск». Их выход в Премьер-лигу считается практически невероятным – 999,00 для команды из центра страны.

Чуть выше возможность подняться в РПЛ еще у четырех команд – «Краснодара-2», ивановского «Текстильщика», тольяттинского «Акрона» и омского «Иртыша». На телепортацию любого из этих клубов в элиту дают индекс в 400,00, вероятность составляет всего 0,25%. Соответственно, эта пятерка, по оценкам экспертов, и отправится по разным дивизионам ПФЛ в сезоне-2021/22.

Кстати, неподалеку от боттом-5 находится и дубль московского «Спартака». На их подъем в РПЛ дают кэф 300,00 – наравне с «Чертаново» и домодедовским «Велесом».

Но по традиции ФНЛ из первой лиги выгонят не тех, кто окажется на нижних строчках таблицы после завершения сезона, а тех, у кого неожиданно закончатся деньги или покровительство со стороны местных администраций. Но пока воронежский «Факел» не значится в списках аутсайдеров – значит, в русском футболе все хорошо.

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