Парень, проходивший стажировки в «Манчестер Юнайтед», сделал шаг во взрослый футбол.

Перспективный нападающий «Чертаново» Сергей Пиняев успешно дебютировал в ФНЛ.

15-летний форвард вышел на замену в матче первого круга против «Спартака-2» и через несколько секунд отдал голевую передачу на Юрия Завезена. «Чертаново» сравняло счет.

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С трибун за игрой наблюдали идейные соперники – экс-тренер «Локомотива» Юрий Семин и заменивший его Марко Николич.

Матч против «Спартака-2» стал для Пиняева дебютом во взрослом футболе. Игра завершилась со счетом 2:1 в пользу красно-белых.

Сергей дважды ездил на стажировку в «Манчестер Юнайтед».

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