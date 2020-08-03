Лучшая лига мира приютила дерзких новичков.

В сезоне ФНЛ-2020/21 появились сразу два новых частных клуба – «Велес» и «Акрон». Давайте разбираться, кто они, откуда и вообще зачем.

«Велес»

Олимп-Первенства ФНЛ «Крылья» назначили нового тренера после отставки Талалаева 28/07/2020 В 08:57

Город: Москва

Год основания: 2016

Прозвище: «крылатые быки»

В прошедшем сезоне «Велес», который играет на стадионе «Авангард» в Домодедово, занял первое место в зоне «Запад» ПФЛ и поднялся в лучшую лигу мира. Одна из отличительных черт клуба – он активно работает с болельщиками и пиарится в соцсетях. Паблик «Велеса» во ВКонтакте насчитывает почти 17 тысяч участников. Для сравнения, на страничку победителя ФНЛ «Ротора» подписаны 20 тысяч человек.

В 2018 году «крылатые быки» делали попытку запустить реалити о жизни команды. Просмотров ожидаемо не набрали (еще бы, на тот момент о существовании «Велеса» не знал практически никто), но за желание и старание им однозначно летит плюсик в карму.

Откуда деньги: титульным спонсором клуба заявлена инвестиционная компания «Велес Капитал». На ее сайте говорится, что активы под управлением группы компаний составляют 32,4 млрд рублей.

«Акрон»

Город: Тольятти

Год основания: 2018

Прозвище: –

«Акрон» представляет город Тольятти, но в этом году выступал на стадионе «Кристалл» в Жигулевске. В прошедшем сезоне команда выиграла зону «Урал-Поволжье» и заслужила повышение в классе. Выход в ФНЛ привлечет к «Акрону» больше внимания, поэтому с нового сезона клуб временно переедет на «Самара Арену» и будет делить ее с «Крыльями Советов».

Как и «Велес», «Акрон» развивает активность в соцсетях: во время карантина тольяттинцы запустили акцию #ЛохматыйКарантин. Болельщикам, заскучавшим на самоизоляции, предложили забрать кошку или собаку из одного из четырех тольяттинских приютов. Сами игроки «Акрона» посетили одно из заведений и пообщались с пушистыми друзьями.

Игроки ФК «Акрон» в приюте Фото: Other Agency

Откуда деньги: владелец клуба Павел Морозов – директор Akron Holding, ее главный актив – девять металлургических заводов. Компания имеет репутацию одного из крупнейших независимых ломозаготовительных холдингов России.

Впрочем, кажется, сам Морозов не очень доволен, что решил вложиться в русский футбол. «Владельцу «Акрона» Павлу Морозову настолько вынесли мозг за полгода, что он уже ничего не хочет. Я с ним разговаривал, и он такой думает: «господи, да лучше я бы купил футбольный клуб в Риге, в Литве, Португалии или Англии, где местные скажут спасибо! А в России тебя начинают «нагибать» постоянно, потому что ты залез на территорию бюджетных денег», – рассказывал в прошлом году блогер Евгений Савин. Его слова приводит Metaratings.

В первом туре ФНЛ-2020/21 «Акрон» со счетом 0:1 уступил «Факелу», «Велес» сыграл вничью (0:0) с «Текстильщиком» из Иваново.

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