В России подрастает новая звезда.

Команда «Чертаново» в матче второго тура ФНЛ-2020/21 выиграла у «Томи» со счетом 2:0.

Вторым голом в матче отметился нападающий Александр Конев. Ему после прекрасного прохода ассистировал 15-летний Сергей Пиняев.

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На счету Пиняева две голевых передачи в двух стартовых турах ФНЛ.

Сергей родился 2 ноября 2004 года. В 2015-м перешел из академии «Локомотива» в академию «Чертаново».

15-летний Пиняев, который был на сборах «МЮ», дебютировал в ФНЛ и выдал ассист через 30 секунд

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