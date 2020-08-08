Сергей Пиняев
Фото: Instagram
В России подрастает новая звезда.
Команда «Чертаново» в матче второго тура ФНЛ-2020/21 выиграла у «Томи» со счетом 2:0.
Вторым голом в матче отметился нападающий Александр Конев. Ему после прекрасного прохода ассистировал 15-летний Сергей Пиняев.
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- На счету Пиняева две голевых передачи в двух стартовых турах ФНЛ.
- Сергей родился 2 ноября 2004 года. В 2015-м перешел из академии «Локомотива» в академию «Чертаново».
15-летний Пиняев, который был на сборах «МЮ», дебютировал в ФНЛ и выдал ассист через 30 секунд
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