Сергей Пиняев
Фото: Instagram
До Сергея в российском футболе не было настолько юных талантов.
Transfermakt оценил нападающего «Чертаново» Сергея Пиняева – впервые в истории российского футбола стоимость назначили игроку младше 16 лет.
На сайте указано, что 15-летний Пиняев стоит 200 тысяч евро. Он вошел в топ-10 самых ценных игроков 2004 года рождения в мире. Страница игрока – здесь.
ОЛИМП-ПЕРВЕНСТВО ФНЛ
15-летний Пиняев во второй раз подряд отдал ассист в ФНЛ. На этот раз после крутого прохода
08/08/2020 В 19:03
- В 2018-19 годах Пиняев дважды ездил на стажировку в «Манчестер Юнайтед».
- В сезоне-2010/21 Сергей дебютировал во взрослом футболе и в двух матчах ФНЛ отдал две голевые передачи.
15-летний Пиняев, который был на сборах «МЮ», дебютировал в ФНЛ и выдал ассист через 30 секунд
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