Ну что за самородок!

15-летний нападающий «Чертаново» Сергей Пиняев отметился забитым мячом в матче третьего тура ФНЛ против «Иртыша».

На 64-й минуте встречи Пиняев получил мяч на левом углу штрафной, обыграл соперника и нанес неотразимый удар в дальний угол.

ОЛИМП-ПЕРВЕНСТВО ФНЛ 15-летний Пиняев, который был на сборах «МЮ», дебютировал в ФНЛ и выдал ассист через 30 секунд 01/08/2020 В 15:12

В первом и втором турах ФНЛ Пиняев оформил по одной голевой передаче.

Также Пиняев вошел в топ-10 самых ценных игроков 2004 года рождения по версии Transfermarkt.

15-летний Пиняев во второй раз подряд отдал ассист в ФНЛ. На этот раз после крутого прохода

Подписывайся на нас Вконтакте

Чемпионат Англии «Через 2 года будешь играть на месте Лингарда». Пиняев рассказал Савину о стажировке в «МЮ» 11/02/2019 В 22:49