Футбол
ОЛИМП-ПЕРВЕНСТВО ФНЛ

15-летний Пиняев забил первый мяч в ФНЛ после эффектного прохода

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Сергей Пиняев

Фото: Instagram

Автор:Eurosport
через 38 минут

Ну что за самородок!

15-летний нападающий «Чертаново» Сергей Пиняев отметился забитым мячом в матче третьего тура ФНЛ против «Иртыша».

На 64-й минуте встречи Пиняев получил мяч на левом углу штрафной, обыграл соперника и нанес неотразимый удар в дальний угол.

ОЛИМП-ПЕРВЕНСТВО ФНЛ

15-летний Пиняев, который был на сборах «МЮ», дебютировал в ФНЛ и выдал ассист через 30 секунд

01/08/2020 В 15:12
  • В первом и втором турах ФНЛ Пиняев оформил по одной голевой передаче.
  • Также Пиняев вошел в топ-10 самых ценных игроков 2004 года рождения по версии Transfermarkt.

15-летний Пиняев во второй раз подряд отдал ассист в ФНЛ. На этот раз после крутого прохода

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