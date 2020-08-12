Сергей Пиняев
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Ну что за самородок!
15-летний нападающий «Чертаново» Сергей Пиняев отметился забитым мячом в матче третьего тура ФНЛ против «Иртыша».
На 64-й минуте встречи Пиняев получил мяч на левом углу штрафной, обыграл соперника и нанес неотразимый удар в дальний угол.
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15-летний Пиняев, который был на сборах «МЮ», дебютировал в ФНЛ и выдал ассист через 30 секунд
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- В первом и втором турах ФНЛ Пиняев оформил по одной голевой передаче.
- Также Пиняев вошел в топ-10 самых ценных игроков 2004 года рождения по версии Transfermarkt.
15-летний Пиняев во второй раз подряд отдал ассист в ФНЛ. На этот раз после крутого прохода
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